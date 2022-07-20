Путин объяснил свой кашель во время выступления

Президент России Владимир Путин заявил, что во вторник, 19 июля, участвовал в международном саммите в Тегеране, посвященном сирийской проблеме. В столице Ирана температура воздуха достигала 38 градусов тепла, «шуровали» мощные кондиционеры. Глава государства пояснил, что простудился из-за работы устройств. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Кондишн там шуровал как следует. Прошу прощения», - уточнил Владимир Путин, объясняя причины своего покашливания.
Он рассказал также, что намерен заниматься своим здоровьем.
Глава Ирана Эбрахим Раиси сообщил ранее, что возлагает большие надежды на визит российского президента. Он отметил, что надеется на расширение сотрудничества с Россией по вопросам как региональной, так и международной повестки.