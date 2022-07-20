Путин объяснил свой кашель во время выступления

Президент России Владимир Путин заявил, что во вторник, 19 июля, участвовал в международном саммите в Тегеране, посвященном сирийской проблеме. В столице Ирана температура воздуха достигала 38 градусов тепла, «шуровали» мощные кондиционеры. Глава государства пояснил, что простудился из-за работы устройств. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Кондишн там шуровал как следует. Прошу прощения», - уточнил Владимир Путин, объясняя причины своего покашливания.

Он рассказал также, что намерен заниматься своим здоровьем.