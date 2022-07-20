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35 минут назад

Путин объяснил свой кашель во время выступления

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что во вторник, 19 июля, участвовал в международном саммите в Тегеране, посвященном сирийской проблеме. В столице Ирана температура воздуха достигала 38 градусов тепла, «шуровали» мощные кондиционеры. Глава государства пояснил, что простудился из-за работы устройств. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Кондишн там шуровал как следует. Прошу прощения», - уточнил Владимир Путин, объясняя причины своего покашливания.

Он рассказал также, что намерен заниматься своим здоровьем.

Кадыров опроверг слухи о здоровье Путина

Глава Ирана Эбрахим Раиси сообщил ранее, что возлагает большие надежды на визит российского президента. Он отметил, что надеется на расширение сотрудничества с Россией по вопросам как региональной, так и международной повестки.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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