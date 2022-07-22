Эксперты рассказали о задачах движения детей и молодежи

«Одним из важных элементов движения станет появление в нем значимых взрослых, которые будут профессионально заниматься развитием детей», – сказала газете ВЗГЛЯД общественница Наталья Агре.

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Ранее в международном детском центре «Артек» состоялось учредительное собрание российского движения детей и молодежи.

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«Создание движения для детей и молодежи сегодня крайне актуально. В закон об образовании вернулось воспитание как часть образовательного процесса. И новая организация должна стать частью воспитательного процесса. На это есть запрос и со стороны самих ребят», – рассказала директор «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

«Участие в организации – одна из перспективных деятельностей, которую мы можем предложить ребенку. Одна из целей организации – занять свободное время после уроков деятельностью, которая интересна для ребенка», – отметила собеседница.

«Под деятельностью мы подразумеваем не только участие в общественных проектах, но и дополнительное образование, организацию досуга детей. Например, походы в кино и театры должны стать неотъемлемой частью этого процесса. При этом крайне важно, чтобы вожатые и наставники понимали интересы, потребности и проблемы детей», – рассказала Агре.

«Структура организации движения еще формируется. Но уже сейчас можно говорить о том, что важным ее элементом становится появление так называемых «значимых взрослых», которые будут профессионально заниматься развитием детей», – пояснила эксперт. «И система организации должна быть нацелена на то, чтобы и значимые взрослые, и сами участники движения могли подставить друг другу плечо в различных ситуациях», – добавила она.

«Помимо этого, у организации есть задачи и по смысловому наполнению. Это проекты, которые направлены на патриотическое воспитание, а также связанны с сохранением нашей истории, русского языка, экологии и всего того, что на сегодняшний день отражено в программах воспитания», – отметила общественница.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ, директор московского дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара Надежда Куранина в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечает, что «ключевая особенность созданного движения заключается в том, что именно школьники формулируют содержание его деятельности и порядка взаимодействия внутри организации».

«Например, названия у движения пока нет – его выберут ребята на первом съезде организации, который состоится в декабре. Сейчас они активно разрабатывают «кричалки», атрибуты, игры, традиции и другие элементы детского сообщества», – рассказала общественница. «Самостоятельность и инициативность – это запрос нового поколения молодых ребят, которые уже сегодня хотят вносить свой ощутимый вклад в развитие России», – добавила она.

«Главная задача движения – самореализация каждого участника, чтобы у подростка была возможность выбрать подходящую именно ему дорогу. А чтобы выбрать верный путь, необходимо пробовать разные варианты, узнавать свои сильные стороны. Только так можно понять, что тебе интересно и увидеть, какие проекты, активности и направления деятельности вообще доступны», – подчеркнула собеседница.

Напомним, 20 июля в международном детском центре «Артек» прошло учредительное собрание российского движения детей и молодежи. В собрании приняли участие 46 человек – руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, а также представители администрации президента России и федеральных органов власти. В числе учредителей – АНО «Большая перемена», Российское движение школьников, «Юнармия» и другие организации.

Закон о создании в России движения детей и молодежи Владимир Путин подписал 14 июля. Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Организацией воспитания и досуга молодежи будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения. Стать членами «Большой перемены» смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика. Также разрешается открытие филиалов за рубежом.

Позже Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» согласился возглавить наблюдательный совет нового детского и молодежного движения.