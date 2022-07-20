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30 минут назад

«Огромные шишки и гнойники»: Вирусолог рассказал о бубонной чуме

Семён Капранов
Александр Чепурнов эксперт

Вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал выявление случая заболевания человека бубонной чумой в Китае, а также оценил риск распространения этого заболевания.

Из бактериальных возбудителей чума - это единственный, который относится к первой группе биологической опасности. Она принимает две формы. Легочная форма - это 90% летальности в доантибиотиковую эпоху. Бубонная чума - это образования крупных нарывов в лимфатических узлах или вместо них. То есть при заражении бактерия забирается в лимфатические узлы и там начинает бурно развиваться. При такой форме образуются огромные шишки, гнойники, которые вскрываются, либо человек очень быстро умирает. При бубонной форме чумы 60% летальности, но опять же - в доантибиотиковую эпоху. Если спохватиться вовремя, то человека вполне можно вылечить. Чума весьма заразна, даже одной бактериальной клетки хватает, чтобы заразить человека и убить его.

Выявление случая заболевания человека бубонной чумой в Китае ни о чем не говорит, это банальная вещь. Чума - это природно-очаговое заболевание, то есть оно постоянно где-то есть. Напомню, что менее года назад уже было несколько случаев чумы. Просто сегодня на фоне коронавируса все мы экзальтированны, но такие вещи встречаются ежегодно в разных странах мира.

У нас не пустом месте продолжает существовать противочумная система. На территории России есть природные очаги. И именно для профилактики, защиты и исследования этого вопроса и существует противочумная система, включающая в себя 5-6 институтов, объединенных в сеть. В природе постоянно проводятся исследования в летний период. Раньше в "напряженных" местах, где есть природные очаги, разбрасывали отходы текстильной промышленности, импрегнированные дезинсектицидами. Потому что зараза передается блохами, которые паразитируют на животных. Именно они переносят своими укусами. С ними стараются бороться вот таким образом. Остатки ткани, такую ветошь животные, грызуны тащат к себе в норы для большего комфорта, и за счет инсектицидов животные остаются живы, а вот насекомые погибают. Также есть и другие способы профилактики.

Против чумы есть и очень неплохие вакцины. Их используют только среди тех, кто кто может быть подвержен соответствующему риску в силу своей работы. Если вдруг что-то возникнет, то можно будет использовать вакцину. Кроме того, очень хорошо защищают антибиотики. А само заболевание определяется быстро и легко. Поэтому блокировать распространение чумы несложно. Трагедии могут быть на первых случаях, на случайных заражениях.
Александр Чепурнов
Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

Ранее в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Больной вернулся из автономного района Внутренняя Монголия. В районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Общество,Видео,Александр Чепурнов,
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