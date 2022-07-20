Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса "Большая перемена" посоветовал школьникам быть разносторонними и "не превращаться в ботаников".
Так глава государства отреагировал на рассказ о своих увлечениях 13-летнего Максима Алферова из Козельска.
"Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня - программированием, напомнил президент. - Вот какие мысли приходят в голову: ты не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком".
Такая разносторонность будет помогать в жизни, добавил Путин. По его мнению, активные занятия не должны ограничиваться бальными танцами, это может быть любой вид спорта.
"Но активная часть жизни, связанная с движением, со спортом, очень важна, она очень обогащает", - поделился опытом глава государства.