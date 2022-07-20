"Ты сказал, что увлекаешься шахматами, раньше занимался бальными танцами, сегодня - программированием, напомнил президент. - Вот какие мысли приходят в голову: ты не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком".