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1 час назад

В соцсетях появилось видео с растрогавшей Путина школьницей

Алиса Селезнёва

«Ура.ру» опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись выступления школьницы, растрогавшей президента России Владимира Путина. На видео запечатлена встреча Путина с участниками конкурса «Большая перемена-2020».

Во время встречи президент попросил школьницу из Благовещенска исполнить что-нибудь.

«Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе», - спела она.

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал бы. Спасибо вам большое, Лиза, спасибо вашим родителям, преподавателям», - поблагодарил школьницу Путин.

Ранее во время «Большой перемены» Путин посоветовал одному из школьников не бросать бальные танцы, несмотря на занятия программированием и шахматами.

«Это очень интересные сферы деятельности, и первое, и второе, но не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», - сказал Путин.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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