В соцсетях появилось видео с растрогавшей Путина школьницей

«Ура.ру» опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись выступления школьницы, растрогавшей президента России Владимира Путина. На видео запечатлена встреча Путина с участниками конкурса «Большая перемена-2020».
Во время встречи президент попросил школьницу из Благовещенска исполнить что-нибудь.
«Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе», - спела она.
«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал бы. Спасибо вам большое, Лиза, спасибо вашим родителям, преподавателям», - поблагодарил школьницу Путин.
Ранее во время «Большой перемены» Путин посоветовал одному из школьников не бросать бальные танцы, несмотря на занятия программированием и шахматами.
«Это очень интересные сферы деятельности, и первое, и второе, но не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», - сказал Путин.