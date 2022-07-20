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1 час назад

Незадолго до смерти Руслана Писанка похоронила мать

Мария Иванова

Актриса Руслана Писанка незадолго до своей смерти похоронила мать и так и не смогла оправиться от этой утраты. Об этом со ссылкой на друга артистки сообщила «Комсомольская правда».

Незадолго до смерти Руслана Писанка похоронила мать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Писанка, известная российскому телезрителю по работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов» и роли Нины Сергеевны в сериале «Сваты», умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Близкие артистки рассказали, что у нее в Германии была диагностирована «тяжелая болезнь», о которой Писанка практически никому не говорила.

По словам друзей звезды, также скрывала Писанка и постигшую ее тяжелую утрату.

«Мама сильно болела. Умерла месяц назад. На нее эта смерть сильно подействовала. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал», - рассказал друг украинской актрисы.

Несмотря на болезнь, Писанка продолжала выступать. Актер Станислав Садальский рассказал, что в феврале она упала в обморок на сцене во время спектакля, сломала ногу и перенесла сложную операцию. При этом коллегам и поклонникам актриса сказала, что «просто неудачно в танце подвернула ступню».

Общество,Шоу-бизнес,Руслана Писанка,Станислав Садальский,
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