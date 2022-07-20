Незадолго до смерти Руслана Писанка похоронила мать

Актриса Руслана Писанка незадолго до своей смерти похоронила мать и так и не смогла оправиться от этой утраты. Об этом со ссылкой на друга артистки сообщила «Комсомольская правда».

Писанка, известная российскому телезрителю по работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов» и роли Нины Сергеевны в сериале «Сваты», умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Близкие артистки рассказали, что у нее в Германии была диагностирована «тяжелая болезнь», о которой Писанка практически никому не говорила.

По словам друзей звезды, также скрывала Писанка и постигшую ее тяжелую утрату.

«Мама сильно болела. Умерла месяц назад. На нее эта смерть сильно подействовала. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал», - рассказал друг украинской актрисы.