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45 минут назад

Телеведущий Корчевников рассказал о проблемах после операции

Lenta.ruиещё 1

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников рассказал о том, что после операции на слуховом нерве у него начались проблемы. Подробности о состоянии своего здоровья он раскрыл в разговоре с РИА Новости.

Телеведущий Корчевников рассказал о проблемах после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — признался Корчевников.

Он также выразил уверенность в том, что со временем все проблемы, возникшие после операции, будут решены.

«Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади», — заключил телеведущий.

Информация о том, что у Корчевникова из-за последствий хирургического вмешательства возникли проблемы со здоровьем, появилась летом 2020 года. Утверждалось, что он стал плохо слышать, поэтому читал ответы гостей шоу по губам. Летом 2021 года певица Алиса Мон, побывавшая на шоу Корчевникова, также заявила, что у него есть серьезные проблемы со слухом.

«На него работает целая команда. Когда он задает вопрос, то сначала читает его по титрам — вопросы идут на четырех мониторах», — рассказала она.

Коллеги Корчевникова опровергали слухи о том, что ведущий плохо слышит. В частности, концертный директор Табриз Шахиди утверждал, что у ведущего нет никаких осложнений и что чувствует он себя хорошо.

В августе 2015 года Корчевников в передаче «Прямой эфир» признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Во время хирургического вмешательства был затронут слуховой нерв.

Общество,Табриз Шахиди,Борис Корчевников,
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