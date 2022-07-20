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1 час назад

Медведь с застрявшей банкой в пасти вышел к людям и попал на видео

Денис Фьючин

Белый медведь на севере Красноярского края вышел к людям с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки. Дикий зверь не смог самостоятельно извлечь ее и, оказавшись в трудной ситуации, обратился за помощью проживающим в поселке Диксон людям. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Как сообщает Росприроднадзор, сейчас краснокнижное животное истощено из-за застрявшей во рту металлической банки. Для оказания помощи медведю направили группу ветеринаров из Москвы.

Ранее сообщалось, что медведица и трое медвежат искупались в Байкале, явившись на многолюдный общественный пляж.

Общество,Видео,Росприроднадзор,
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