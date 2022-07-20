Медведь с застрявшей банкой в пасти вышел к людям и попал на видео

Белый медведь на севере Красноярского края вышел к людям с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки. Дикий зверь не смог самостоятельно извлечь ее и, оказавшись в трудной ситуации, обратился за помощью проживающим в поселке Диксон людям. Соответствующие кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Как сообщает Росприроднадзор, сейчас краснокнижное животное истощено из-за застрявшей во рту металлической банки. Для оказания помощи медведю направили группу ветеринаров из Москвы.
Ранее сообщалось, что медведица и трое медвежат искупались в Байкале, явившись на многолюдный общественный пляж.