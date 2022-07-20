Сбер предостерег россиян от новой схемы мошенничества

Сбер рассказал о новом способе мошенничества со средствами граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, злоумышленники звонят клиенту банка и представляются работниками прокуратуры. Затем они убеждают граждан перечислить деньги на «специальный счет», принадлежащий мошеннику.
Как правило, обман происходит под предлогом якобы проводимых в отношении сотрудников банка следственных действий.
В Сбере отметили, что в текущем году количество обманов с применением методов социальной инженерии значительно выросло.
Так, за период с начала этого года организации удалось предотвратить кражи порядка 40 млрд рублей клиентов. В предыдущем году этот показатель был равен 39,7 млрд рублей.