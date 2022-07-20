Сбер предостерег россиян от новой схемы мошенничества

Сбер рассказал о новом способе мошенничества со средствами граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости» Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Так, злоумышленники звонят клиенту банка и представляются работниками прокуратуры. Затем они убеждают граждан перечислить деньги на «специальный счет», принадлежащий мошеннику.

Как правило, обман происходит под предлогом якобы проводимых в отношении сотрудников банка следственных действий.

В Сбере отметили, что в текущем году количество обманов с применением методов социальной инженерии значительно выросло.