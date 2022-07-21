Синоптик назвал причины аномальной жары в Европе

— Получилась ситуация, что азорский максимум передвинулся на континент, а его место занял глубокий циклон. Это как раз следствие того, что атмосферные явления приобретают очень необычный характер. То, что наблюдалось редко, теперь наблюдается все чаще и чаще. Подобные температурные аномалии усиливаются и становятся более резкими и продолжительными, — отметил эксперт в комментарии НСН.