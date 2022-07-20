Чайка прокатилась «зайцем» в сочинском автобусе. Птицу в салоне общественного транспорта сняли на видео пассажиры. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».
Пернатый житель курортного города, по всей вероятности, решил сэкономить свои силы и выбрал не совсем традиционный способ передвижения. Чайка воспользовалась рейсовым автобусом и расположилась в проходе между сиденьями. Однако добираться до места ей все же пришлось самостоятельно: через некоторое время необычного пассажира высадили из автобуса.
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