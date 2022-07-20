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1 час назад

Проехавшую «зайцем» в сочинском автобусе чайку сняли на видео

Денис Фьючин

Чайка прокатилась «зайцем» в сочинском автобусе. Птицу в салоне общественного транспорта сняли на видео пассажиры. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Любимый Сочи».

Пернатый житель курортного города, по всей вероятности, решил сэкономить свои силы и выбрал не совсем традиционный способ передвижения. Чайка воспользовалась рейсовым автобусом и расположилась в проходе между сиденьями. Однако добираться до места ей все же пришлось самостоятельно: через некоторое время необычного пассажира высадили из автобуса.

Ранее сообщалось, что медведи искупались в Байкале на глазах у толпы отдыхающих на общественном пляже в Бурятии.

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