Пернатый житель курортного города, по всей вероятности, решил сэкономить свои силы и выбрал не совсем традиционный способ передвижения. Чайка воспользовалась рейсовым автобусом и расположилась в проходе между сиденьями. Однако добираться до места ей все же пришлось самостоятельно: через некоторое время необычного пассажира высадили из автобуса.