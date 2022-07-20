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1 час назад

Байкер Хирург заявил об обысках в домах «Ночных волков» в ЕС

Мария Иванова

Члены мотоклуба «Ночные волки», живущие в европейских странах, подвергаются арестам, а в их домах идут обыски. Об этом РИА Новости заявил президент клуба Александр Залдастанов (Хирург).

Байкер Хирург заявил об обысках в домах «Ночных волков» в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее», - рассказал он.

По его мнению, такие действия властей говорят о том, что они боятся «нарастающего противодействия».

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При этом Залдастанов заверил, что никто из «Ночных волков» «не дал слабину», и выразил уверенность, что «убеждения, правду, идею невозможно победить запретами».

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен включить в седьмой пакет санкций российский байкерский клуб «Ночные волки» и его руководителей, в том числе и гражданина Словакии Йозефа Гамбалека.

А европейские СМИ заметили, что из-за санкций в отношении России, введенных на фоне украинского кризиса, ««Ночные волки» больше не смогут ездить по Европе».

Общество,Александр Залдастанов,Владимир Путин,ЕС,
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