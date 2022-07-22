В России за сутки выявили 6659 случаев заражения cоvid-19

В России за последние сутки выявили 6659 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 517 779 . Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее число выявленных случаев составило 6391.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1167. За этот же период 4687 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 929 059.