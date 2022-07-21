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35 минут назад

Московские ветеринары вылетели на Диксон к пострадавшему белому медведю

Москва24иещё 19

Ветеринары из Москвы вылетели на помощь краснокнижному белому медведю, который находится на Диксоне. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Московские ветеринары вылетели на Диксон к пострадавшему белому медведю
Фото: кадр видеокадр видео

"Специалисты уже летят на Диксон на помощь медведю. Ориентировочное время полета – 4 часа", – написала Радионова.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае у белого медведя застряла во рту металлическая банка. В поисках помощи животное пришло к людям, проживающим в поселке Диксон. На ситуацию обратили внимание в столице.

Оказать помощь краснокнижному животному попытался местный житель. Однако медведь не позволил мужчине приблизиться и оказать помощь.

Президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина рассказала, что для спасения зверя необходимо прибытие разных специалистов, среди которых должны быть и охотники, которые смогут загнать животное в замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи.

Эксперт также сравнила жестяную банку, застрявшую во рту у медведя, с капканом. По ее словам, если снять капкан, то животное с раненой ногой долго не сможет выжить без вмешательства врачей. Победой данной поездки и операции можно будет назвать тот факт, что животное живо и здорово, заключила Тараскина.

Общество,Росприроднадзор,
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