Московские ветеринары вылетели на Диксон к пострадавшему белому медведю

Ветеринары из Москвы вылетели на помощь краснокнижному белому медведю, который находится на Диксоне. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Фото: кадр видео кадр видео

"Специалисты уже летят на Диксон на помощь медведю. Ориентировочное время полета – 4 часа", – написала Радионова.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае у белого медведя застряла во рту металлическая банка. В поисках помощи животное пришло к людям, проживающим в поселке Диксон. На ситуацию обратили внимание в столице.

Оказать помощь краснокнижному животному попытался местный житель. Однако медведь не позволил мужчине приблизиться и оказать помощь.

Президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина рассказала, что для спасения зверя необходимо прибытие разных специалистов, среди которых должны быть и охотники, которые смогут загнать животное в замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи.