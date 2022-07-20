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1 час назад

У Лаймы Вайкуле снова обнаружили рак груди

Никита Бородкин

У певицы Лаймы Вайкуле снова обнаружили рак груди. Как сообщает «КП», информацию об онкозаболевании у артистки, которую сперва распространили Telegram-каналы, подтвердили ее близкие друзья.

У Лаймы Вайкуле снова обнаружили рак груди
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Впервые опухоль у Вайкуле диагностировали более 30 лет назад, когда она только переехала в США. Тогда певицу прооперировали и лечили в Америке, и в результате ей удалось победить недуг. После этого Лайма уехала из Соединенных Штатов, чтобы жить и работать в Латвии и России. Кроме того, она занялась своим здоровьем — стала вегетарианкой, закалялась купанием в ледяной воде и укрепляла организм спортом.

Недавно появились слухи, что у певицы снова диагностировали заболевание. По словам близких друзей, у нее произошел рецидив рака груди — болезнь обнаружили на плановом обследовании артистки в США. Сейчас Вайкуле находится в своем доме в Латвии. Ее поддерживают родные и близкие. При этом она не стала отменять запланированные выступления в Юрмале.

Общество,Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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