У Лаймы Вайкуле снова обнаружили рак груди

Впервые опухоль у Вайкуле диагностировали более 30 лет назад, когда она только переехала в США. Тогда певицу прооперировали и лечили в Америке, и в результате ей удалось победить недуг. После этого Лайма уехала из Соединенных Штатов, чтобы жить и работать в Латвии и России. Кроме того, она занялась своим здоровьем — стала вегетарианкой, закалялась купанием в ледяной воде и укрепляла организм спортом.