Приехавшие в Финляндию россияне пожаловались на евро по 120 рублей

15 июля Россия открыла сухопутные границы с соседними странами. Челноки, побывавшие в Финляндии, пожаловались на очереди и закрытые обменные пункты, а также на то, что евро «из-под полы» пришлось покупать по 120 рублей. В местных магазинах были рады возвращению покупателей, однако расплачиваться приходилось наличными — российские банковские карты не работали.

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«Теперь на кассу самообслуживания нам дороги нет, там же (можно расплатиться) только картами. Так что — в очередь из земляков. Рубли обменники пока официально не принимают, хотя вроде планируют. У нас приняли из-под полы, но курс грабительский — по 120 рублей за евро», — пожаловалась одна из путешественниц.

Также туристы обратили внимание, что финские таможенники регистрируют количество ввозимых и вывозимых евро, данные заносят в компьютер. В остальном же процедура перехода границы осталась прежней: туристам необходимо сообщить о длительности поездки и месте, где они остановятся.

Как сообщал ранее «Секрет», в день отмены коронавирусных ограничений сухопутную границу с Финляндией со стороны России пересекли более 5000 человек. Число туристов вышло на допандемийный уровень. Финские таможенники уточнили, что россияне чаще всего едут в страну отдохнуть, походить по магазинам или проверить свою недвижимость. Финны же отправляются в Россию, чтобы заправиться дешёвым бензином.