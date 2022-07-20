В Бурятии медведи решили спастись от жары и явились на многолюдный пляж. Животные искупались в Байкале, совершенно не обращая внимания на отдыхающих. Снятые очевидцами кадры появились в социальных сетях.

На записи видно, как медведица и три ее детеныша забавляются в воде на глазах у изумленных местных жителей. Взрослое животное первое покинуло водоем и вышло на берег, а малыши еще какое-то время игрались в воде.