Луну фиолетового цвета сняли на видео в Екатеринбурге

В небе над Екатеринбургом заметили фиолетовую Луну. Редкое природное явление сняли на камеру его очевидцы. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.
«Посмотри на небо. Это что, луна? Она почему-то какая-то фиолетовая», – удивляются за кадром девушки, запечатлевшие небесное тело.
Фиолетовый оттенок спутника Земли объясняют отбрасыванием тени или же частиц света. Обычно планетоид окрашивается в розовый или красный цвет.
Ранее СМИ сообщали, что NASA отложило запуск ровера VIPER на Луну. Миссия должна была заняться исследованиями поверхности спутника на предмет наличия льда и других потенциальных ресурсов.