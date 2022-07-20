Луну фиолетового цвета сняли на видео в Екатеринбурге

В небе над Екатеринбургом заметили фиолетовую Луну. Редкое природное явление сняли на камеру его очевидцы. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.

«Посмотри на небо. Это что, луна? Она почему-то какая-то фиолетовая», – удивляются за кадром девушки, запечатлевшие небесное тело.

Фиолетовый оттенок спутника Земли объясняют отбрасыванием тени или же частиц света. Обычно планетоид окрашивается в розовый или красный цвет.