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40 минут назад

Луну фиолетового цвета сняли на видео в Екатеринбурге

Денис Фьючин

В небе над Екатеринбургом заметили фиолетовую Луну. Редкое природное явление сняли на камеру его очевидцы. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.

«Посмотри на небо. Это что, луна? Она почему-то какая-то фиолетовая», – удивляются за кадром девушки, запечатлевшие небесное тело.

Фиолетовый оттенок спутника Земли объясняют отбрасыванием тени или же частиц света. Обычно планетоид окрашивается в розовый или красный цвет.

Ранее СМИ сообщали, что NASA отложило запуск ровера VIPER на Луну. Миссия должна была заняться исследованиями поверхности спутника на предмет наличия льда и других потенциальных ресурсов.

Общество,Погода,Наука,Видео,NASA,
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