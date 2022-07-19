В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
34 минуты назад

Названо наиболее лояльное к россиянам дипредставительство в Европе

Елена Прошина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о том, что консульство Италии наиболее лояльно к россиянам при оформлении виз. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Названо наиболее лояльное к россиянам консульство в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, туристу из России понадобится около трех недель. При этом, если документы оформляются для приобретенной в компании поездки, туристам могут оказать особую визовую поддержку за дополнительную плату.

Кроме того, по данным АТОР, Франция и Испания оформляют визы чуть быстрее, чем Италия. Однако из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс всё равно может сильно затянуться. Поэтому туроператоры советуют подавать документы на визы не ранее, чем за два-три, а то и шесть месяцев до поездки. Кроме того, ассоциация туроператоров напоминает, что консульства полностью прекратили оформлять визы в срочном порядке.

Россияне массово устремились в Финляндию после открытия границ

Напомним, что ранее россияне столкнулись с огромными очередями в визовые центры нескольких стран Евросоюза.

Общество,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители