Названо наиболее лояльное к россиянам консульство в Европе

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о том, что консульство Италии наиболее лояльно к россиянам при оформлении виз. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, туристу из России понадобится около трех недель. При этом, если документы оформляются для приобретенной в компании поездки, туристам могут оказать особую визовую поддержку за дополнительную плату.

Кроме того, по данным АТОР, Франция и Испания оформляют визы чуть быстрее, чем Италия. Однако из-за отсутствия слотов для записи на подачу документов этот процесс всё равно может сильно затянуться. Поэтому туроператоры советуют подавать документы на визы не ранее, чем за два-три, а то и шесть месяцев до поездки. Кроме того, ассоциация туроператоров напоминает, что консульства полностью прекратили оформлять визы в срочном порядке.