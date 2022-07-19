"Более заразный": иммунолог о штамме COVID-19 "кентавр"

Иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью газете «Известия», что новый подвид штамма «Омикрон» предположительно более заразный, чем предыдущие.

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Отмечается, что BA.2.75, получивший название «Кентавр», был обнаружен в мае. Врачи фиксируют многочисленные случаи заражения им в Европе и Индии.

Николай Крючков пояснил, что наработанной статистики по заразности нового подтипа у исследователей пока нет. Многие ученые склоняются к тому, что если подвид ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2, то и ВА.2.75 заразнее, чем его предшественники.

Иммунолог предупредил, что коронавирус продолжает мутировать, вырабатывает новые способы обхода иммунитета. Он полагает, что в ближайшие месяцы может появиться новый вариант вируса.