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17 минут назад

"Более заразный": иммунолог о штамме COVID-19 "кентавр"

Илья Родин

Иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью газете «Известия», что новый подвид штамма «Омикрон» предположительно более заразный, чем предыдущие.

"Более заразный": иммунолог о штамме COVID-19 кентавр
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что BA.2.75, получивший название «Кентавр», был обнаружен в мае. Врачи фиксируют многочисленные случаи заражения им в Европе и Индии.

Николай Крючков пояснил, что наработанной статистики по заразности нового подтипа у исследователей пока нет. Многие ученые склоняются к тому, что если подвид ВА.5 является более патогенным, чем ВА.2, то и ВА.2.75 заразнее, чем его предшественники.

«Он прорвался к нам»: вирусолог о новом подвиде COVID-19 «кентавр»

Иммунолог предупредил, что коронавирус продолжает мутировать, вырабатывает новые способы обхода иммунитета. Он полагает, что в ближайшие месяцы может появиться новый вариант вируса.

Вирусолог Петр Чумаков сообщил ранее, что возможно довольно быстрое распространение «Кентавра». По его словам, об опасности подвида пока говорить преждевременно.

Общество,Петр Чумаков,Николай Крючков,
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