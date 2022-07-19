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51 минуту назад

Отец Алисы Тепляковой заявил о закостенелости школьной системы образования

Мослента

О закостенелости школьной системы образования заявил в своем личном блоге отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков. Он считает, что отказ образовательных учреждений обучать детей по ускоренной программе — это «организационные препоны» и нежелание педагогов заниматься учениками.

«Да, с точки зрения классно-урочной системы это неудобно. Да, с точки зрения текущего администрирования образовательного процесса это сложнее. Да, учитель в подобной системе несет личную ответственность за результаты каждого ребенка и не может списать их на магическое "не дано"», — написал он.

По словам Теплякова, он не считает организацию учебного процесса в своей семье объективно лучшей. Но, по его мнению, она продемонстрировала, что возраст ребенка не становится препятствием для освоения образовательной программы. Он заявил, что при объективном и беспристрастном контроле усвоение образовательной программы у семи- и восьмилетних учеников находится «на уровне не хуже, чем у "системных" детей, находящихся в школе».

Отец Алисы Тепляковой обратился к критикам его методики воспитания детей

Ранее Тепляков начал готовить к поступлению в вуз еще одного ребенка, своего восьмилетнего сына Хеймдалля. «С учетом того, что Хемик младше Алисы, я ему аплодирую стоя», — заявил отец.

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