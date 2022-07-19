О закостенелости школьной системы образования заявил в своем личном блоге отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков . Он считает, что отказ образовательных учреждений обучать детей по ускоренной программе — это «организационные препоны» и нежелание педагогов заниматься учениками.

«Да, с точки зрения классно-урочной системы это неудобно. Да, с точки зрения текущего администрирования образовательного процесса это сложнее. Да, учитель в подобной системе несет личную ответственность за результаты каждого ребенка и не может списать их на магическое "не дано"», — написал он.

По словам Теплякова, он не считает организацию учебного процесса в своей семье объективно лучшей. Но, по его мнению, она продемонстрировала, что возраст ребенка не становится препятствием для освоения образовательной программы. Он заявил, что при объективном и беспристрастном контроле усвоение образовательной программы у семи- и восьмилетних учеников находится «на уровне не хуже, чем у "системных" детей, находящихся в школе».