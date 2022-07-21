Названы самые «здоровые» города России

Самыми подходящими городами для ведения здорового образа жизни в России оказались Сочи и Краснодар. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» в своем исследовании, результаты которого приводит «Газета.Ru».

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Специалисты опросили более 3,7 тысячи пользователей старше 18 лет из разных регионов страны и выяснили, что подавляющее большинство россиян (87 процентов) считают возможным вести здоровый образ жизни (ЗОЖ) в своем родном городе. Обратное указали 13 процентов респондентов.

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При этом самым здоровым городом опрошенные признали Сочи — следованию ЗОЖ в этом населенном пункте, по мнению 74 процентов, способствует климат. Другие 64 процента отметили хорошую флору и богатую природу, а еще 64 процента указали на большое количество мест для прогулок, пробежек и наличие экотроп.

Второе место в рейтинге самых здоровых городов занял Краснодар. Респонденты выделили благоприятный климат города (72 процента), места для пеших прогулок, пробежек и туризма (60 процентов), а также возможность питаться здоровой пищей и качественными местными продуктами (54 процента).

Третью строчку занял Калининград — его выбрал каждый третий опрошенный пользователь сервиса (33 процента). В этом городе россияне отметили богатство и разнообразие природы (73 процента), широкодоступные места для прогулок, пробежек и туризма (68 процентов) и мягкий климат региона (64 процента).

В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Москва — благоприятными для ведения здорового образа жизни эти города посчитали 28 и 24 процента респондентов. Петербург респонденты выбирали за большое количество мест для прогулок и троп здоровья, широкодоступные места для занятий спортом и физической подготовкой, обширные зеленые насаждения и природу. В столице россияне также выделили большое число спортивных площадок, доступные места для прогулок и пробежек и условия для питания здоровой пищей.

В десятку здоровых городов также вошли Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Отметившие вариант «другое» 22 процента опрошенных чаще всего выбирали города Республики Крым, добавили аналитики.