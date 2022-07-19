Россиян перестали принимать в клиниках Великобритании

«То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами — их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию», — заявил Келин.