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1 час назад

Россиян перестали принимать в клиниках Великобритании

Алиса Селезнёва

Россиян перестали принимать в большинстве британских клиник. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Россиян перестали принимать в клиниках Великобритании
Фото: unsplash.comunsplash.com

«То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами — их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию», — заявил Келин.

Дипломат добавил, что в Великобритании идет «дискриминация по национальному признаку», что противоречит конвенции о расовой дискриминации.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине россиян стали притеснять во многих западных странах, отказывая им в продаже товаров и оказании услуг. Ранее постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская призвала организацию отреагировать на факты дискриминации белорусов и русских в странах Запада.

Общество,В мире,Андрей Келин,ООН,
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