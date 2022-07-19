Россиян перестали принимать в клиниках Великобритании

Россиян перестали принимать в большинстве британских клиник. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«То же самое с врачами, которые работают или как-то связаны с российскими пациентами — их перестали принимать здесь в ряде клиник, особенно в тех, которые застрахованы американскими страховыми компаниями. Такие вещи совершенно не похожи на демократию», — заявил Келин.
Дипломат добавил, что в Великобритании идет «дискриминация по национальному признаку», что противоречит конвенции о расовой дискриминации.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине россиян стали притеснять во многих западных странах, отказывая им в продаже товаров и оказании услуг. Ранее постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская призвала организацию отреагировать на факты дискриминации белорусов и русских в странах Запада.