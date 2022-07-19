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40 минут назад

В АТОР дали рекомендации для россиян по оформлению шенгенской визы

Лера Букина

Российским гражданам стоит оформлять шенгенскую визу за полгода до запланированной поездки. Это обусловлено ажиотажем и сокращением персонала в консульствах стран Европейского союза, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР дали рекомендации для россиян по оформлению шенгенской визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АТОР указали на то, что сейчас российским туристам не дают краткосрочные визы некоторые страны, в частности, Эстония, Латвия, Литва, Чехия. Однако там же добавили, что большая часть государств Евросоюза и шенгенской зоны принимают документы на туристические визы.

В АТОР отметили отсутствие свободных мест в визовых центрах Испании, Италии и Франции в Москве на июль — август. Так, запись в визовый центр Италии сейчас открыта только на осень.

Ранее сообщалось, что среди самых востребованных направлений у россиян оказались Турция, Европа и Россия.

Также стало известно, что российские туроператоры приступили к продаже туров на осенне-зимний сезон. Повышенный спрос наблюдается в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.

Общество,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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