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1 час назад

Фестиваль ретротехники "ФОРТуна" прошел в Петербурге. Видео

Денис Фьючин

Восьмой ежегодный фестиваль ретротехники "ФОРТуна" состоялся в прошедшие выходные, 16 и 17 июля, в Санкт-Петербурге. Съемочная группа Ruptly увидела исторические экспонаты и познакомилась с автолюбителями в воскресенье.

На площадках "ФОРТуны" были представлены классические образцы американского, английского, европейского и советского транспорта. Некоторые из экспонатов поучаствовали в ретроспринтах и показательных заездах в рамках фестиваля.

Один из участников Николай Соболев представил автомобиль Audi 1932 года. По словам автолюбителя, данная модель была выпущена в 56 экземплярах.

Мужчина признался, что реставрация машины заняла 12 лет и расставаться с уникальным транспортом он не планирует. "Это не первый автомобиль уже, это шестой, наверно, или восьмой. Я уже со счета сбился, но это уже для внуков для детей, чтобы ездили, катались. Автомобилю 90 лет, через 10 лет будет 100 лет. Я думаю, что его надо оставить, продавать его нельзя", - рассказал Николай.

Ежегодный фестиваль ретротехники "ФОРТуна" объединяет любителей ретротранспорта из разных регионов России и зарубежья. На площадках фестиваля можно увидеть автомобили, мотоциклы, велосипеды, автобусы, троллейбусы и грузовики.

Традиционно мероприятие проходит на фоне исторических боевых укреплений в форту Константин в Кронштадте.

Видео:Ruptly

Общество,Видео,Николай Соболев,
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