Фестиваль ретротехники "ФОРТуна" прошел в Петербурге. Видео

Мужчина признался, что реставрация машины заняла 12 лет и расставаться с уникальным транспортом он не планирует. "Это не первый автомобиль уже, это шестой, наверно, или восьмой. Я уже со счета сбился, но это уже для внуков для детей, чтобы ездили, катались. Автомобилю 90 лет, через 10 лет будет 100 лет. Я думаю, что его надо оставить, продавать его нельзя", - рассказал Николай.