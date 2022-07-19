Предприниматель Илон Маск стал жертвой русофобии и уволил своего ключевого сотрудника — выходца из России. Как сообщает «КП», миллиардеру пришлось сократить Игоря Курганова, которое некоторое время был одной из важнейших фигур в ближайшем окружении богатейшего человека мира.

Увольнения 34-летнего россиянина потребовал Джаред Бирчалл, который фактически управляет бизнесами Маска. Причиной стал интерес агента ФБР к фигуре Курганова — спецслужбу заинтересовало российское происхождение Игоря, который покинул Россию еще в четыре года и уехал вместе с родителями в Германию.

Признаков шпионажа обнаружить не удалось, однако должности Курганова все же лишили.