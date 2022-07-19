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34 минуты назад

Илон Маск стал жертвой русофобии

Никита Бородкин

Предприниматель Илон Маск стал жертвой русофобии и уволил своего ключевого сотрудника — выходца из России. Как сообщает «КП», миллиардеру пришлось сократить Игоря Курганова, которое некоторое время был одной из важнейших фигур в ближайшем окружении богатейшего человека мира.

Увольнения 34-летнего россиянина потребовал Джаред Бирчалл, который фактически управляет бизнесами Маска. Причиной стал интерес агента ФБР к фигуре Курганова — спецслужбу заинтересовало российское происхождение Игоря, который покинул Россию еще в четыре года и уехал вместе с родителями в Германию.

Признаков шпионажа обнаружить не удалось, однако должности Курганова все же лишили.

Отметим, что свою известность Игорь получил еще до работы на Маска, как профессиональный игрок в покер. На одном из турниров в Лас-Вегасе ему удалось заработать более 18 млн долларов призовых.

Общество,Видео,Илон Маск,ФБР,
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