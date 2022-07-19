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48 минут назад

Умерла автор книги "Актерское искусство Германии" Галина Макарова

Газета.Ru

Театровед и автор книг об актерском мастерстве Галина Макарова ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальном сайте РГГУ.

Умерла театровед Галина Макарова
Фото: ПостНаука/YouTubeПостНаука/YouTube

«Всю свою жизнь она посвятила изучению культуры Германии. Ее книги «Театральное искусство Германии на рубеже XIX-XX вв.», «Актерское искусство Германии» и многочисленные статьи о театре и драматургии этой страны стали важным этапом в отечественной германистике», — поделились в пресс-службе.

Макарова работала в ГИТИСе на протяжении многих лет. Она также преподавала в РГГУ с 1993 года. Позже театральный деятель стала заведующей кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ.

Ранее стало известно, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. В «Сватах» Писанка сыграла вожатую Нину Сергеевну. Также актриса появлялась в таких проектах, как «Петя Великолепный» и «Такси для ангела». Звезда вела шоу на канале НТВ.

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