Умерла театровед Галина Макарова

Театровед и автор книг об актерском мастерстве Галина Макарова ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на официальном сайте РГГУ.

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«Всю свою жизнь она посвятила изучению культуры Германии. Ее книги «Театральное искусство Германии на рубеже XIX-XX вв.», «Актерское искусство Германии» и многочисленные статьи о театре и драматургии этой страны стали важным этапом в отечественной германистике», — поделились в пресс-службе.

Макарова работала в ГИТИСе на протяжении многих лет. Она также преподавала в РГГУ с 1993 года. Позже театральный деятель стала заведующей кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ.