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1 час назад

Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список ЕС

Lenta.ruиещё 6

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист заявил, что санкции никак не повлияют на работу театра. Он также отметил, что ему «приятно быть в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом», и рассказал о планах поехать в Донецк.

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — процитировал Машков отрывок стихотворения МихаМихаила Лермонтова «Договор».

Ранее издание EUobserver сообщило, что черный список Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц. В частности, ЕС может наложить санкции на всероссийский мотоклуб «Ночные волки» и его президента Александра Залдастанова, известного по прозвищу Хирург, а также на Машкова и актера Сергея Безрукова.

Общество,Александр Залдастанов,Михаил Лермонтов,Владимир Машков,Олег Табаков,Ночные волки,ЕС,
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