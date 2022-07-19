Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список ЕС

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал возможное попадание в санкционный список Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

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Артист заявил, что санкции никак не повлияют на работу театра. Он также отметил, что ему «приятно быть в одном списке с такими уважаемыми людьми и с золотом», и рассказал о планах поехать в Донецк.

«В толпе друг друга мы узнали, сошлись и разойдемся вновь. Была без радостей любовь, разлука будет без печали», — процитировал Машков отрывок стихотворения МихаМихаила Лермонтова «Договор».