Футболисты «Спартака» простились с Георгием Ярцевым. Видео

В Москве сегодня в последний путь провожают футболиста и бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева.

Траурное мероприятие проходит в академии московского «Спартака». Футболисты красно-белых были в числе первых, кто пришел почтить память экс-наставника российской сборной. Соответствующее видео появилось в распоряжении МИЦ «Известия» и опубликовано в официальном Telegram-канале издания.

Георгий Ярцев ушел из жизни 15 июля. Ему было 74 года. Выдающийся спортсмен стал чемпионом страны 1979 года. В 2004 году под его руководством российская футбольная сборная отобралась на чемпионат Европы.