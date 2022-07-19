Появились подробности о последних днях Русланы Писанки

Украинская актриса Руслана Писанка до последнего дня сохраняла оптимизм и строила планы на будущее. Об этом со ссылкой на окружение звезды «Сватов» пишет «СтарХит».

Писанка, известная российскому телезрителю по работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов» и роли Нины Сергеевны в сериале «Сваты», умерла сегодня ночью в возрасте 56 лет.

Близкие артистки рассказали, что немецкие врачи диагностировали у нее «тяжелую болезнь», о которой та практически никому не говорила.

«Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались в окружении звезды.

Поклонники ранее переживали за актрису, которая потеряла сознание во время одного из спектаклей. Однако Писанка уверяла зрителей, что просто неудачно упала.