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41 минуту назад

Появились подробности о последних днях Русланы Писанки

Алиса Селезнёва

Украинская актриса Руслана Писанка до последнего дня сохраняла оптимизм и строила планы на будущее. Об этом со ссылкой на окружение звезды «Сватов» пишет «СтарХит».

Появились подробности о последних днях Русланы Писанки
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Писанка, известная российскому телезрителю по работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов» и роли Нины Сергеевны в сериале «Сваты», умерла сегодня ночью в возрасте 56 лет.

Близкие артистки рассказали, что немецкие врачи диагностировали у нее «тяжелую болезнь», о которой та практически никому не говорила.

«Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», — признались в окружении звезды.

Поклонники ранее переживали за актрису, которая потеряла сознание во время одного из спектаклей. Однако Писанка уверяла зрителей, что просто неудачно упала.

Пока неизвестно, когда и где пройдут похороны актрисы.

Общество,Шоу-бизнес,Руслана Писанка,
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