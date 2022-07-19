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1 час назад

В России выявили 4200 случаев коронавируса

Lenta.ru

В России за последние сутки выявили 4200 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 499 044. Об этом во вторник, 19 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России выявили 4200 случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее число выявленных случаев составило 4548.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1337. За этот же период 4186 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 915 526.

За сутки умерли 44 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 960 человек.

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