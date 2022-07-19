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31 минуту назад

Россиянка рассказала о мести турка за отказ от свидания на отдыхе

Никита Бородкин

Российская туристка, отдохнувшая в Турции, рассказала о подруге, которая столкнулась с проблемами из-за отказа познакомиться с сотрудником отеля. Историю она поведала в своем блоге «Крит. Греция. Весь Свет» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала о мести турка за отказ от свидания на отдыхе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, все начиналось довольно мило — сперва турок передал девушке записку с нарисованными сердечками и телефонным номером, а после угостил их арбузом. После этого он попросил понравившуюся россиянку сфотографировать его на ее телефон и отправить ему снимок в WhatsApp, поскольку он якобы забыл свой смартфон дома.

Сумев заполучить номер туристки, мужчина атаковал ее сообщениями с просьбой сходить с ним на свидание, однако россиянка так и не ответила ему взаимностью. А еще через некоторое время на ее номер начали приходить SMS с кодами подтверждений от разных магазинов, в которых она никогда не была. Выяснилось, что кто-то подключил спам-бота, который заваливает сообщениями, которые должны вывести владельца из себя.

«Потом вроде все утихло, но горячий турецкий парень написал ей, когда она уже была дома, и опять получил отказ на просьбу созвониться по видеосвязи. После этого шквал SMS-сообщений усилился», — добавила автор.

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