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1 час назад

Юристы оценили попытки Госдумы запретить «ЛГБТ-пропаганду»

Ura.Ru

Закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» не имеет четкой выраженности, а его формулировки расплывчаты. Такое мнение высказал руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев.

Юристы оценили попытки Госдумы запретить «ЛГБТ-пропаганду»
Фото: ТАССТАСС

«Если нетрадиционные отношения уже приобрели хоть какие-то границы на практике, то понятие „отрицание семейных ценностей“ не имеет никакого формального выражения. Попытки перечислить, что же включают в себя семейные ценности, были лишь на уровне программ или проектов документов. С учетом внесудебного подхода граждане, производители кинопродукции и СМИ могут столкнуться с весьма широким толкованием со стороны контролирующих органов», — сказал Воробьев в беседе с «КоммКоммерсантом>.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что идея закона довольно сомнительная.

«И с точки зрения конституционности, и с точки зрения представлений авторов о конкурентоспособности гетеросексуальной ориентации. При разумных критериях это было бы достаточным основанием для забвения темы. Но сейчас нередко абсурдность инициативы скорее работает в ее пользу», — сказал Виноградов.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал запретить в России пропаганду нетрадиционных ценностей, пишет «Национальная служба новостей». Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет RT. Инициативу поддержала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, передает телеканал 360.

Общество,Татьяна Буцкая,Антон Воробьев,Михаил Виноградов,Вячеслав Володин,Коммерсант,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",
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