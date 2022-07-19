Юристы оценили попытки Госдумы запретить «ЛГБТ-пропаганду»

«Если нетрадиционные отношения уже приобрели хоть какие-то границы на практике, то понятие „отрицание семейных ценностей“ не имеет никакого формального выражения. Попытки перечислить, что же включают в себя семейные ценности, были лишь на уровне программ или проектов документов. С учетом внесудебного подхода граждане, производители кинопродукции и СМИ могут столкнуться с весьма широким толкованием со стороны контролирующих органов», — сказал Воробьев в беседе с «КоммКоммерсантом>.