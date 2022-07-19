"Троица" Рублева вернулась в Третьяковскую галерею

«После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» на привычное место в экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке», — указано в сообщении.

Реставраторы галереи отметили, что икона вернулась без видимых признаков ухудшения состояния. Икона «Троица» могла быть написана Андреев Рублевым около 1410 года для деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. Для того, чтобы доставить икону в Троице-Сергиеву лавру, она была помещена в специальную климатическую витрину.