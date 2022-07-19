Больше половины россиян отметили рост рисков потери работы

Около 56% россиян отмечают рост рисков потери работы, при этом более 60% респондентов уверены, что легко найдут новое место. Такие данные получили банк "Открытие" и страховая компания "Росгосстрах" по результатам опроса 1 тыс. человек.

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Так, 56% россиян считают, что сейчас повысились риски потери работы. Причем в Москве и Московской области, а также в Центральном федеральном округе об этом заявили по 63% респондентов. При этом по мнению 25% опрошенных на российском рынке труда за последние полгода в целом ничего не изменилось. Еще 18% россиян полагают, что начавшиеся в стране структурные изменения из-за ухода ряда крупных иностранных компаний открывают новые возможности и перспективы для трудоустройства - чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (29%). На Дальнем Востоке, Урале и в Центральном федеральном округе так ответили по 14%.

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Лично для себя видят риск потери работы 44% респондентов - выше всего этот показатель в Московском регионе (53%), ниже - на Северном Кавказе (29%) и в Сибири (33%). Еще 8% заявили, что уже теряли работу в последние месяцы. Однако почти половина россиян (48%) уверены, что не потеряют работу в ближайшие полгода. Чаще всего так отвечали сибиряки (60%), намного реже других - жители Москвы и Московской области (35%).

Больше половины опрошенных (61%) уверены, что в случае необходимости быстро найдут новую работу в ближайшие полгода: из них 14% полностью уверены, 47% - скорее, уверены. Еще 28% респондентов заявили, что сомневаются в возможности быстро найти новое место. Из них 22% считают, что, скорее, не найдут работу, а 6% - что точно не найдут. Только 11% полностью уверены, что искать новую работу им не придется.

Отношение к бирже труда и опасения роста безработицы

Половина респондентов (53%) готовы зарегистрироваться на бирже труда в случае потери работы: 33%, скоре, будут это делать, 20% - точно будут. При этом 46% не намерены регистрироваться на бирже труда, если станут безработными: 28%, скорее, не будут, 18% - точно не будут. Уже зарегистрирован на бирже труда лишь 1% опрошенных.

При этом 47% заявили, что замечают рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: "скорее, да" ответили 34%, "определенно, да" - 13%. В Московском регионе рост безработицы отметили 57% опрошенных, тогда как в Сибири - только 40%. При этом 52% пока не заметили рост безработицы в своем населенном пункте и среди своих знакомых: 41% - скорее, нет, 11% - определенно, нет.

Полагают, что безработица в России в ближайшие полгода будет расти, 44% опрошенных россиян. Еще 32% считают, что безработица останется примерно на нынешнем уровне. Снижения уровня безработицы в ближайшие месяцы ожидают 15%, еще 9% затруднились ответить на этот вопрос.