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44 минуты назад

В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком

Lenta.ru

Каминг-аут не является пропагандой ЛГБТ-ценностей. С таким заявлением выступила депутат Государственной Думы Нина Останина, одна из соавторов проекта закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Ее слова приводит портал News.ru.

В Госдуме сравнили гомосексуальность с раком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий сравнила гомосексуальность с раком и заявила, что каминг-аут может вызывать только сочувствие.

«Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие», — заявила депутат.

Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое.

После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.

Общество,Нина Останина,Вячеслав Володин,Совет Европы,Госдума,
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