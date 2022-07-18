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18 минут назад

Пранкеры уговорили Стивена Кинга написать фейковый сценарий о русских в Донбассе

Газета.Ru

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) уговорили американского писателя Стивена Кинга написать фейковый сценарий о «зверствах русских» в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.

Пранкеры пообщались со Стивеном Кингом от имени Зеленского
Фото: Официальное сообщество Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Официальное сообщество Владимира Кузнецова "ВКонтакте"

Пранкеры общались с Кингом от имени президента Украины Владимира Зеленского, попросив о сценарии для публикации в украинских СМИ.

«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины. Нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — сказал Кинг.

Ранее Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг, притворившись президентом Украины. Так, Вован и Лексус от лица Зеленского попросили Роулинг вместо молнии на лбу персонажа ее книг Гарри Поттера, напоминающей букву Z, нарисовать украинский трезубец.

В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Вовану и Лексусу главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.

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