Пранкеры пообщались со Стивеном Кингом от имени Зеленского

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) уговорили американского писателя Стивена Кинга написать фейковый сценарий о «зверствах русских» в Донбассе. Об этом сообщает ФАН.
Пранкеры общались с Кингом от имени президента Украины Владимира Зеленского, попросив о сценарии для публикации в украинских СМИ.
«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины. Нельзя позволить другим новостям занять центральное место», — сказал Кинг.
Ранее Вован и Лексус разыграли Джоан Роулинг, притворившись президентом Украины. Так, Вован и Лексус от лица Зеленского попросили Роулинг вместо молнии на лбу персонажа ее книг Гарри Поттера, напоминающей букву Z, нарисовать украинский трезубец.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Вовану и Лексусу главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.