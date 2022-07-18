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26 минут назад

Названы последствия жары в Европе

Лера Букина

Европейские страны столкнулись с аномальной жарой. РИА Новости собрало главные новости по данной теме.

В частности, появились подробности о ситуации в Испании. Так, на железнодорожном участке между Мадридом и Галисией приостановили движение в связи с природным пожаром недалеко от путей. Уже более 20 тысяч гектаров лесов были уничтожены в результате пожаров.

Кроме того, на всей территории Бельгии страны объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается, что с понедельника вплоть до конца недели температура воздуха будет подниматься до +40.

В Италии также наблюдается зной. Со среды в крупных городах центра и севера страны температура может повыситься до +40 и выше. Так, эта неделя станет самой жаркой за лето.

В Нидерландах со вторника будет введен «оранжевый» уровень метеоопасности. Температура воздуха будет доходить до +38-39.

Еврокомиссия выражает опасения из-за возможной засухи в Европе. Это может повлечь за собой значительное снижение урожая.

16 июля в Великобритании собирался кризисный комитет министров правительства в связи с тем, что Национальное метеорологическое агентство выпустило первое в истории красное предупреждение об экстремальной жаре, предупреждая об «опасности для жизни».

Общество,В мире,Видео,Еврокомиссия,
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