Появились подробности о состоянии Ширвиндта

В московском Театре Сатиры рассказали, что президент театра, актер Александр Ширвиндт находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.
18 июля Telegram-канал Mash рассказал, что Ширвиндту потребовалась помощь врачей.
Канал утверждал, что актеру стало плохо в его загородном доме. Это случилось накануне его дня рождения - 19 июля Ширвиндту исполнится 88 лет.
По данным Mash, врачи диагностировали у актера нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и отправили его в Москву.
В Театре Сатиры подтвердили, что у Ширвиндта был «небольшой» приступ стенокардии.
По словам представителя театра, актер находится в стабильном состоянии в Боткинской больнице.