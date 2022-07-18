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1 час назад

Появились подробности о состоянии Ширвиндта

Алиса Селезнёва

В московском Театре Сатиры рассказали, что президент театра, актер Александр Ширвиндт находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Появились подробности о состоянии Ширвиндта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18 июля Telegram-канал Mash рассказал, что Ширвиндту потребовалась помощь врачей.

Канал утверждал, что актеру стало плохо в его загородном доме. Это случилось накануне его дня рождения - 19 июля Ширвиндту исполнится 88 лет.

По данным Mash, врачи диагностировали у актера нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и отправили его в Москву.

В Театре Сатиры подтвердили, что у Ширвиндта был «небольшой» приступ стенокардии.

По словам представителя театра, актер находится в стабильном состоянии в Боткинской больнице.

Общество,Шоу-бизнес,Александр Ширвиндт,
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