Патриарх призвал россиян не терять национальное самосознание

Патриарх Кирилл призвал россиян не терять национальное самосознание. Как сообщает «Интерфакс», выступая перед Успенским собором Троице-Сергиевой лавры он заявил, что сегодня, как и во времена преподобного Сергия Радонежского, жителей страны пытаются его лишить.
«Сегодня Россия — мощное государство, и навряд ли кто-то силой оружия попытается лишить нас нашей свободы и независимости. Но в наш лукавый век существует много других способов сокрушить людей, лишить их самосознания национального, лишить их веры, лишить их чувства патриотизма. И знаем, что сегодня многие силы работают для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ и на нашу страну», — сказал патриарх.
Причиной этого Кирилл назвал то, что в России люди продолжают оставаться другими, нежели в Европе. По его словам, там «люди образованные стыдятся признать себя верующими».
«А в нашей стране, прошедшей через годы безбожия, через гонения, вера Христова укрепляется в людях», — отметил предстоятель РПЦ.