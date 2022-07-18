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13 минут назад

Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

ТАСС

Смертность в России по итогам второго квартала 2022 года снизилась к допандемийному уровню, а средняя продолжительность жизни, по предварительным данным, превысила 73 года. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин сообщил о возросшей средней продолжительности жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно, - об этом сейчас хотел бы тоже сказать. По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года - допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года", - указал он.

Общество,Владимир Путин,
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