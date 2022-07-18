Путин сообщил о возросшей средней продолжительности жизни в России

"Хотел бы сказать о высоком профессионализме и самоотверженности наших медицинских работников в борьбе с тяжелейшей эпидемией. Мы видим плоды их работы, что очень важно, - об этом сейчас хотел бы тоже сказать. По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года - допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года", - указал он.