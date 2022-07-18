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29 минут назад

Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Россией

Мария Иванова

Власти Узбекистана возобновили регулярные автобусные рейсы из Ташкента в Москву, Казань и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта страны.

С 18 июля рейсы между Ташкентом и тремя российскими городами будут осуществляться компанией Uzautotrans Service на автобусах Yutong.

Автобусы в Москву будут отправляться в 12:00 по понедельникам и четвергам. Стоимость билета составляет один миллион сумов (чуть более пяти тысяч рублей).

Маршруты «Ташкент-Казань» выполняются по вторникам и пятницам. Автобусы отправляются в 11:00, стоимость билета - 800 тысяч сумов (около четырех тысяч рублей).

Автобусы «Ташкент-Санкт-Петербург» ходят по средам и субботам, отправление - 16:00, стоимость – 1 250 000 сумов (почти 6,5 тысячи рублей).

Узбекистан приостановил автобусное сообщение с Россией и другими странами весной 2020 года из-за пандемии. В октябре 2021-го и апреле 2022 года власти страны постепенно восстанавливали автобусное сообщение с Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией.

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