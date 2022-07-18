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53 минуты назад

Mash: Ширвиндту потребовалась скорая помощь

Алиса Селезнёва

Telegram-канал Mash сообщил, что актеру и театральному режиссеру Александру Ширвиндту потребовалась помощь врачей. Mash утверждает, что у него диагностировали стенокардию.

Ширвиндту потребовалась скорая помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, актер почувствовал себя плохо в своем загородном доме накануне дня рождения. 19 июля Ширвиндту исполнится 88 лет.

По словам источников Mash, актер начал задыхаться, приехавшие врачи выявили у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

Ширвиндта решили отправить на обследование в Москву, отмечает канал.

В конце 2020 года Ширвиндт попал в больницу с коронавирусом. Он перенес болезнь в легкой форме.

Общество,Шоу-бизнес,Александр Ширвиндт,
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