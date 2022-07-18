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20 минут назад

На "Госуслугах" стал доступен способ оплаты через Yandex Pay

ТАССиещё 3

Сервис Yandex Pay стал доступен для оплаты счетов, госпошлин и штрафов для пользователей портала "Госуслуги". Сервис работает и на сайте, и в мобильном приложении, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Россиянам рассказали о новом способе оплаты на «Госуслугах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пользователи портала "Госуслуг" теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе "Платежи", - говорится в сообщении.

По информации министерства, сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении "Госуслуги".

Так на "Госуслугах", как напомнили в министерстве, можно оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции. "При оплате госпошлин на Госуслугах пользователи получают скидку в 30%, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней - скидку в 50%", - отмечается в сообщении.

Также на портале доступны оплата банковской картой Visa, Mastercard, Maestro и "Мир". Кроме того, есть возможно оплатить со счета мобильных операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", Тele2, Yota, "Тинькофф мобайл", "Ростелеком", а также электронным кошельком Qiwi и "Элплат".

Сервис Yandex Pay позволяет платить в интернете картой, не вводя ее данные. Сервис работает с картами Мир, Visa и Mastercard любых банков, которые действуют в России.

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