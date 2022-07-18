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5 минут назад

В "Современнике" опровергли слухи о том, что спектакли с Ахеджаковой убирают из репертуара

Газета.Ruиещё 1

В театре «Современник» ответили на слухи о том, что спектакли с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. Об этом сообщает РИА «Новости»

В "Современнике" опровергли слухи об отмене спектаклей с Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителей театра, слухи не имеют под собой основания.

«Спектакли идут. Лия Меджидовна играет», — опровергли информацию в театре.

84-летняя Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные». С 1977 года играет в «Современнике», среди самых новых работ с ее участием — спектакль «Первый хлеб».

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