В "Современнике" опровергли слухи об отмене спектаклей с Ахеджаковой

В театре «Современник» ответили на слухи о том, что спектакли с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. Об этом сообщает РИА «Новости»
По словам представителей театра, слухи не имеют под собой основания.
«Спектакли идут. Лия Меджидовна играет», — опровергли информацию в театре.
84-летняя Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные». С 1977 года играет в «Современнике», среди самых новых работ с ее участием — спектакль «Первый хлеб».