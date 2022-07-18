В "Современнике" опровергли слухи об отмене спектаклей с Ахеджаковой

В театре «Современник» ответили на слухи о том, что спектакли с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой убирают из репертуара. Об этом сообщает РИА «Новости»

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителей театра, слухи не имеют под собой основания.

«Спектакли идут. Лия Меджидовна играет», — опровергли информацию в театре.