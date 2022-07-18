Россияне столкнулись с огромными очередями в визовые центры

Россияне, которые хотели получить шенгенские визы, столкнулись с огромными очередями на подачу документов. Как сообщает РБК, в визовых центрах популярных стран Евросоюза, а именно Франции, Греции и Испании, в июле уже нет свободных мест для записи.

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Очереди на подачу документов на французскую визу придется ждать от месяца до полутора месяцев. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что окна для записи есть только на август.

Греческое посольство ограничило прием документов 150 паспортами в день со всей России и ввело запись на эту квоту — на июль она уже закрыта. Квоту на август должны скоро открыть, однако и она, скорее всего, почти сразу может разойтись.