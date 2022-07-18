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37 минут назад

Россияне столкнулись с огромными очередями в визовые центры

Никита Бородкин

Россияне, которые хотели получить шенгенские визы, столкнулись с огромными очередями на подачу документов. Как сообщает РБК, в визовых центрах популярных стран Евросоюза, а именно Франции, Греции и Испании, в июле уже нет свободных мест для записи.

Россияне столкнулись с огромными очередями в визовые центры
Фото: ТАССТАСС

Очереди на подачу документов на французскую визу придется ждать от месяца до полутора месяцев. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что окна для записи есть только на август.

Греческое посольство ограничило прием документов 150 паспортами в день со всей России и ввело запись на эту квоту — на июль она уже закрыта. Квоту на август должны скоро открыть, однако и она, скорее всего, почти сразу может разойтись.

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Испанский визовый центр ежедневно предлагает около 500-600 мест на запись, которые делятся на несколько визовых центров в России. Как отметила гендиректор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова, на Москву приходится около 300 мест, что в действительности «очень мало».

Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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