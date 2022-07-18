Пока вы спали: реакция Зеленского на госизмены и решение проблемы с ремонтом иномарок

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Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ из-за госизмен сотрудников

«По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении»,— заявил Зеленский.

Россиянам предложили возвращать деньги вместо ремонта иномарок

Союз потребителей России выступил с инициативной обязать зарубежных автопроизводителей выкупать неисправные машины по рыночной цене для того, чтобы решить проблему с гарантийным ремонтом. Об этом пишут «Известия».

Сейчас ремонт по гарантии постепенно становится фактически недоступным покупателям, так как автопроизводители просто не завозят запчасти в Россию. В антирейтинге дилеров по невыполнению ремонта — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.

Названы страны Европы с самым доступным бензином

Жители Люксембурга, Великобритании и Нидерландов могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату наибольшее количество 95-го бензина – от 2000 до 1400 литров. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В свою очередь Россия расположилась на 13-м месте. Россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 1057 литров бензина. При этом жители Казахстана могут приобрести 1102 литра топлива.

Нигерия задумалась об использовании карт «Мир»

Финансовые учреждения Нигерии обсуждают возможность использования карт платежной системы «Мир», так как сейчас путешественники вряд ли смогут обменять рубли при поездках в африканские страны. Об этом заявил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.

«Мы обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу», - пояснил он.

В России восстанавливается ипотечное кредитование

Рынок ипотеки в России в июне показал рост на 75% по сравнению с маем, а объемы выданных кредитов увеличились на 68%, до 219,15 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщают «Известия».