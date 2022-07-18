Пока вы спали: реакция Зеленского на госизмены и решение проблемы с ремонтом иномарок

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Причиной такого решения названо большое количество госизмен среди сотрудников силовых ведомств, пишет «Коммерсант».
«По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении»,— заявил Зеленский.
Союз потребителей России выступил с инициативной обязать зарубежных автопроизводителей выкупать неисправные машины по рыночной цене для того, чтобы решить проблему с гарантийным ремонтом. Об этом пишут «Известия».
Сейчас ремонт по гарантии постепенно становится фактически недоступным покупателям, так как автопроизводители просто не завозят запчасти в Россию. В антирейтинге дилеров по невыполнению ремонта — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.
Жители Люксембурга, Великобритании и Нидерландов могут позволить себе купить на среднемесячную зарплату наибольшее количество 95-го бензина – от 2000 до 1400 литров. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
В свою очередь Россия расположилась на 13-м месте. Россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 1057 литров бензина. При этом жители Казахстана могут приобрести 1102 литра топлива.
Финансовые учреждения Нигерии обсуждают возможность использования карт платежной системы «Мир», так как сейчас путешественники вряд ли смогут обменять рубли при поездках в африканские страны. Об этом заявил РИА Новости посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.
«Мы обсуждаем использование платежной системы «Мир» в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу», - пояснил он.
Рынок ипотеки в России в июне показал рост на 75% по сравнению с маем, а объемы выданных кредитов увеличились на 68%, до 219,15 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро сообщают «Известия».
В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Участники рынка ипотечного кредитования объяснили такой рост снижением ключевой ставки, а также появлением признаков стабилизации экономики. При этом драйвером рынка остаются льготные госпрограммы.