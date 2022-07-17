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44 минуты назад

Самая многодетная балерина Мариинки выписалась из роддома

Елена Прошина

Прима-балерина Мариинского театра Олеся Сарафанова (Новикова) родила четвертого ребенка. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Самая многодетная балерина Мариинки выписалась из роддома
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению ПетербургаПресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Отмечается, что вес новорожденного мальчика составил 3 килограмма 700 граммов, рост 54 см. На выписке балерину встречал супруг, солист Михайловского театра Леонид Сарафанов, а также родственники и друзья.

Олеся Сарафанова рассказала, что очень ждала четвертого малыша. Она уточнила, что второго ребенка родила с помощью кесарева сечения, а третьего и четвертого естественным образом. Артистка подчеркнула, что не боится потерять форму, так как очень быстро восстанавливается после родов.

Балерина стала примой известного петербургского театра в 2021 году. Она выступала в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Баядерка».

Главный врач родильного дома №10 Лада Иванова рассказала, что была удивлена поведением звездной пары. По ее словам, Сарафановы ведут себя очень скромно, «совершенно себя не афишируют».

Общество,Леонид Сарафанов,
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