Самая многодетная балерина Мариинки выписалась из роддома

Прима-балерина Мариинского театра Олеся Сарафанова (Новикова) родила четвертого ребенка. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга

Отмечается, что вес новорожденного мальчика составил 3 килограмма 700 граммов, рост 54 см. На выписке балерину встречал супруг, солист Михайловского театра Леонид Сарафанов, а также родственники и друзья.

Олеся Сарафанова рассказала, что очень ждала четвертого малыша. Она уточнила, что второго ребенка родила с помощью кесарева сечения, а третьего и четвертого естественным образом. Артистка подчеркнула, что не боится потерять форму, так как очень быстро восстанавливается после родов.

Балерина стала примой известного петербургского театра в 2021 году. Она выступала в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Баядерка».