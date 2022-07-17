Маск уволил своего русского советника

Американский миллиардер Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности. Поводом стало то, что деятельностью Курганова заинтересовалось ФБР, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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«Агент ФБР приступил к проверке Курганова в рамках отслеживания иностранного вмешательства в деятельность американских компаний», - пишет издание.

По данным источников, ФБР насторожило, что новичка слишком «быстро приняли в ближайшее окружение Маска». В итоге управляющей состоянием Маска, Джаред Берчелл решил, что расследование может затронуть самого миллиардера. Он потребовал уволить Курганова, и Маск согласился.

При этом обвинений со стороны ФБР против Курганова так и не было выдвинуто.

Сообщается, что Курганов отвечал за акции Tesla на сумму 5,7 миллиарда долларов. Эта средства якобы были выделены на благотворительность.