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9 минут назад

Маск уволил своего русского «бизнес-ангела» из-за расследования ФБР

Майк Габриелян

Американский миллиардер Илон Маск отстранил бывшего игрока в покер Игоря Курганова от должности советника по вопросам благотворительности. Поводом стало то, что деятельностью Курганова заинтересовалось ФБР, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Маск уволил своего русского советника
Фото: ReutersReuters

«Агент ФБР приступил к проверке Курганова в рамках отслеживания иностранного вмешательства в деятельность американских компаний», - пишет издание.

По данным источников, ФБР насторожило, что новичка слишком «быстро приняли в ближайшее окружение Маска». В итоге управляющей состоянием Маска, Джаред Берчелл решил, что расследование может затронуть самого миллиардера. Он потребовал уволить Курганова, и Маск согласился.

При этом обвинений со стороны ФБР против Курганова так и не было выдвинуто.

Сообщается, что Курганов отвечал за акции Tesla на сумму 5,7 миллиарда долларов. Эта средства якобы были выделены на благотворительность.

Игорь Курганов - профессиональный игрок в покер, выходец из России. Сейчас живет в Лондоне. Его называют «бизнес-ангел-инвестором» и филантропом. Является соучредителем благотворительной организации Raising for Effective Giving.

Общество,Илон Маск,ФБР,
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