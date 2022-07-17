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33 минуты назад

Прогноз погоды: Вильфанд: температура в регионах РФ опустится ниже нормы

Ura.Ru

Температура в европейской части России вплоть до Волги с 18 по 21 июля опустится на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«Практически вся европейская территория страны от западной окраины до Волги находится в области вторжения прохладных воздушных масс с северо-запада. Поэтому температурный фон в течение практически всех рабочих дней будет ниже нормы. Скажем, в Москве до 21 июля отклонение будет в диапазоне 2-3 градусов. Это ниже многолетних значений по отношению к новым принятым климатическим характеристикам. Средняя температура воздуха в Московской области составит +18, +23, в Москве +20, + 22», — объяснил Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что не везде отклонения от нормы будут сильно заметны.

«Понижение температуры будет в Центре европейской России, в Западно-Сибирском и Северо-западном федеральном округе, Южном и Северо-Кавказском. Скажем, в Ростове с 18 по 22 июля будет примерно на 3 градуса ниже нормы. На черноморском побережье, в Крыму примерно на 1,5-2 градуса. Но там нормы изначально высокие. Температура воздуха понизится с +27, +32 до +25, +30 градусов. Поэтому можно рассматривать это как позитивный фактор», — заметил Вильфанд.

Собеседник агентства отметил, что из-за неоднородности погодных явлений во многих регионах страны ожидаются дожди.

«Так как погода неоднородная, то во многих регионах страны ожидаются дожди. В Москве 18 июля кратковременный, усиление ветра до 15-17 м/с. В Курганской, Свердловской областях 18 июля сильный и очень сильный дождь. Это опасное явление. Вполне вероятны подтопления. Гроза с ливнем и градом, а также наиболее сильный ветер прогнозируется на Алтае, до 27 м/с», — подытожил он.

Общество,Видео,Роман Вильфанд,
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