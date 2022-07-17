«Понижение температуры будет в Центре европейской России, в Западно-Сибирском и Северо-западном федеральном округе, Южном и Северо-Кавказском. Скажем, в Ростове с 18 по 22 июля будет примерно на 3 градуса ниже нормы. На черноморском побережье, в Крыму примерно на 1,5-2 градуса. Но там нормы изначально высокие. Температура воздуха понизится с +27, +32 до +25, +30 градусов. Поэтому можно рассматривать это как позитивный фактор», — заметил Вильфанд.